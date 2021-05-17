Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского, - Владимир Шамин

Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского, - Владимир Шамин

Автор: «Фраза»
17.05.21 18:40
177
Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского, - Владимир Шамин

Реакция Владимира Путина на политическое преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука будет для Зеленского быстрой и максимально болезненной. На это указывают сразу несколько моментов. Так, российские СМИ отмечают, что внешние темы Путин комментирует очень редко и зачастую не сразу. А здесь российский президент практически сразу прокомментировал судилище против Медведчука и, к тому же, сделал это на Совете безопасности РФ. Такое мнение высказал блогер Владимир Шамин.

«Внешне Путин ни на секунду не показал, что его зацепил процесс в Украине против близкого для него человека. Но это личное, а Путин не из тех, кто демонстрирует свои эмоции. Его комментарий был довольно большим, даже по западным санкциям он высказывается короче. Путин очертил все красные линии, которые перешел Зеленский, — закрытие оппозиционных каналов, давление на оппозиционные партии, зачистка политического поля от тех сил, которые пытаются решить конфликт на Донбассе мирным путем и наладить отношения с Россией. И четко назвал Запад покровителем этой политики украинских властей

„Это вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...“ — резюмировал Путин, пишет ПН.

Как понимать эту фразу? Думаю, это даже не намек — это предупреждение прямым текстом. Россия будет реагировать на происходящее в Украине. Путин будет бить по болевым точкам Зеленского, прицельно и больно», — отмечает он.

«Как может ответить Путин? Вариантов много. Это может быть на Донбассе. Не забывайте, что у границы с Украиной до сих пор находятся российские войска. Это могут быть санкции. Россия все еще может сделать Украине больно в экономическом плане. Это могут быть зеркальные судебные процессы над украинскими гражданами в РФ. Уверен, Путин найдет наиболее болезненный для Украины вариант ответа», — написал блогер.

«Остается только задаться вопросом — а оно того стоило? Неужели политические интересы и маниакальное желание Зеленского переизбраться на второй срок превалируют над интересами всей страны? Для Зеленского — несомненно. А для украинцев?» — подчеркнул Шамин.

Тэги:

Комментарии

Статьи

17.05.21 09:00

Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Владимир Путин молниеносно вступился за Виктора Медведчука, — «Коммерсант»
17.05.21 17:31

Владимир Путин молниеносно вступился за Виктора Медведчука, — «Коммерсант»

Автор: 112ua.tv

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.05.21 19:00

Главные новости за 17 мая 2021 года
17.05.21 18:28

Путин жестко отреагирует на судилище Медведчука. Последствия для Зеленского, - блогер
17.05.21 17:20

Климкин о деле Медведчука: Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким
17.05.21 17:18

Американцы подозревают, что кто-то обстрелял Белый дом «направленной энергией»
17.05.21 17:10

На Закарпатье православная молодежь УПЦ организовала обеды для бездомных
17.05.21 16:54

На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС
17.05.21 16:45

Елизавета II передаст престол сыну только после своей смерти
17.05.21 16:23

В РПЦ указали на грубые нарушения в действиях Фанара в «украинском вопросе»
17.05.21 16:21

В Кабмине пообещали выплатить миллион гривен любому, кто сможет взломать приложение «Дия»
17.05.21 16:02

Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ
17.05.21 19:00

Главные новости за 17 мая 2021 года
17.05.21 13:27

В Киеве на «красной линии» метро человек упал под поезд
17.05.21 08:59

Коронавирус в Украине оборвал еще сотню жизней
14.05.21 20:31

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один отказался
14.05.21 19:00

Главные новости за 14 мая 2021 года
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
14.05.21 13:04

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте
14.05.21 12:05

Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине
14.05.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько населения Украины будет вакцинировано от коронавируса
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
12.05.21 00:01

Биологи выявили новый способ победить ожирение
14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное
13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
12.05.21 15:34

В России мусоровоз буквально размазал семью из трех человек
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
13.05.21 15:31

Аэропорт «Киев» планируют надолго закрыть
12.05.21 17:55

Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества
Фото и Видео
Стали известны подробности падения человека под поезд в Киевском метрополитене
Стали известны подробности падения человека под поезд в Киевском метрополитене
Стали известны подробности падения человека под поезд в Киевском метрополитене
Стали известны подробности падения человека под поезд в Киевском метрополитене
В Ровенской области перевернулся автобус с людьми
В Ровенской области перевернулся автобус с людьми
В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса
«Флюгируй, бл**ь»: опубликованы последние слова пилотов Ан-26, разбившегося под Чугуевом
«Флюгируй, бл**ь»: опубликованы последние слова пилотов Ан-26, разбившегося под Чугуевом
В Одессе на Молдаванке дети оказались заперты в квартире с прогнившей едой
В Одессе на Молдаванке дети оказались заперты в квартире с прогнившей едой
В Крыму выпал гигантский град
В Крыму выпал гигантский град
В Роттердаме с опозданием на год стартовало «Евровидение»
В Роттердаме с опозданием на год стартовало «Евровидение»
Появилось видео крушения «химического» поезда в США
Появилось видео крушения «химического» поезда в США
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.