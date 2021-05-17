Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского, - Владимир Шамин

Реакция Владимира Путина на политическое преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука будет для Зеленского быстрой и максимально болезненной. На это указывают сразу несколько моментов. Так, российские СМИ отмечают, что внешние темы Путин комментирует очень редко и зачастую не сразу. А здесь российский президент практически сразу прокомментировал судилище против Медведчука и, к тому же, сделал это на Совете безопасности РФ. Такое мнение высказал блогер Владимир Шамин.

«Внешне Путин ни на секунду не показал, что его зацепил процесс в Украине против близкого для него человека. Но это личное, а Путин не из тех, кто демонстрирует свои эмоции. Его комментарий был довольно большим, даже по западным санкциям он высказывается короче. Путин очертил все красные линии, которые перешел Зеленский, — закрытие оппозиционных каналов, давление на оппозиционные партии, зачистка политического поля от тех сил, которые пытаются решить конфликт на Донбассе мирным путем и наладить отношения с Россией. И четко назвал Запад покровителем этой политики украинских властей

„Это вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...“ — резюмировал Путин, пишет ПН.

Как понимать эту фразу? Думаю, это даже не намек — это предупреждение прямым текстом. Россия будет реагировать на происходящее в Украине. Путин будет бить по болевым точкам Зеленского, прицельно и больно», — отмечает он.

«Как может ответить Путин? Вариантов много. Это может быть на Донбассе. Не забывайте, что у границы с Украиной до сих пор находятся российские войска. Это могут быть санкции. Россия все еще может сделать Украине больно в экономическом плане. Это могут быть зеркальные судебные процессы над украинскими гражданами в РФ. Уверен, Путин найдет наиболее болезненный для Украины вариант ответа», — написал блогер.

«Остается только задаться вопросом — а оно того стоило? Неужели политические интересы и маниакальное желание Зеленского переизбраться на второй срок превалируют над интересами всей страны? Для Зеленского — несомненно. А для украинцев?» — подчеркнул Шамин.