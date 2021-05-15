В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях

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Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте
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Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась, но ситуация остается тревожной
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