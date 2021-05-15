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Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему важно обществу сохранить семейные ценности

Епископ УПЦ рассказал, почему важно обществу сохранить семейные ценности

Александра Кудрявцева
15.05.21 14:15
183
Епископ УПЦ рассказал, почему важно обществу сохранить семейные ценности
Главное: Семья всегда была и будет основным фактором, который формирует сознание человека и его духовный мир.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.
 
«Сегодня весь мир отмечает международный день семьи. Эта дата, внедрена еще в 90-х годах прошлого века, должна была способствовать углублению понимания вопросов семьи и объединить возможности различных стран мира для решения проблем, связанных с семьей. В то время мировое сообщество было серьезно обеспокоена проблемами семьи и ее значением в воспитательном процессе подрастающего поколения.
 
В наше время этих проблем не стало меньше. Напротив, они существенно увеличились. Ведь не секрет, что нивелируется само понятие о семье. Во многих странах мира постепенно запрещается использование таких терминов как „папа“, „мама“, „брат“, „сестра“, „семья“ и другие. Зато вводится так называемая „инклюзивная лексика“, которая использует безотносительные понятия, не указывают ни на пол, ни на семейную иерархию отдельных людей», — объяснил епископ Виктор.
 
По его словам, вместо «папа» предлагается говорить «родственник № 1», а вместо «мама» — «родственник № 2». «Также всячески насаждается гендерная идеология, согласно которой человек получает пол не при рождении, а путем собственной самоидентификации, и таким образом, теряет четкое видение своей биологической принадлежности», — отметил он.
 
«Такие вещи приводят к полному нивелированию не только самого понятия семьи, но и к институту семейных ценностей вообще. Все чаще в информационном пространстве появляются призывы уничтожить христианское понимание семьи, а традиционная семейная жизнь называется „нуклеарной“, то есть радиоактивным. Почему? Потому что не позволяет превратить семью в разменную монету для морально-деградирующего общества», — подчеркнул архиерей.
 
Владыка считает, что возникает не просто насущная необходимость в защите семейных ценностей, а возникает вопрос жизни и смерти нашего общества в целом. «Во-первых, речь идет о сверхсерьезном демографическом кризисе, в котором уже несколько десятилетий находится западный (читай — постхристианский) мир. Все современные инструменты, которые иногда предлагаются государственными органами власти для решения этого кризиса, строятся не на духовных ценностях, а на секулярной основе, поэтому является бездейственную.
 
С другой стороны, все большие обороты набирает ЛГБТ-пропаганда, которая целенаправленно борется против семьи, против морали и христианских принципов построения общества. Кроме того, эта пропаганда только углубляет кризис семьи, в которой находится современный человек. К чему она приведет, догадаться не трудно — к уничтожению семейных ценностей», — сказал он.
 
Архиерей напомнил, что семья всегда была и будет основным фактором, который формирует сознание человека и его духовный мир.
 
«Уничтожение семьи — это уничтожение современной цивилизации и превращения человека в животное. Мы должны объединить свои усилия для того, чтобы встать на защиту семьи, ведь от ее процветание зависит не только благосостояние каждого из нас, но и благосостояние нашего народа. В общем, от нашего отношения к семье зависит жизнь как нас самих, так и наших детей. Сохраним семью — сохраним мир!», — подытожил епископ Виктор.
 
В тему: В Международный день семьи в УПЦ будут молиться о мире и благополучии в семьях.

Тэги: семья, УПЦ, епископ Виктор

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