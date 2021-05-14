Ученые поведали и смертельной опасности ожирения у подростков

Главное: Ожирение у подростков очень опасно. Ученые говорят, что оно может привести к инсульту.

Детали: Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и Медицинского корпуса Армии обороны Израиля поведали о смертельной опасности ожирения у подростков. Их цитирует издание Stroke.

Отмечается, что оно может иметь самые пагубные последствия и привести к инсульту уже в раннем возрасте.

Сообщается, что исследователи провели анализ медицинских карт почти двух миллионов человек в возрасте 16-20 лет на основе данных за 1985-2013 годы.

Эксперты поделили людей на пять групп в соответствии с ИМТ: с недостаточным весом, низким нормальным значением, высоким нормальным значением, избыточным весом и ожирением.

Выяснилось следующее: «Более высокий риск наступления первого ишемического инсульта до пятидесяти лет напрямую связан с ИМТ в подростковом возрасте».

Информируется: «По сравнению с участниками из группы с низким ИМТ, подростки с избыточным весом имели в два раза более высокий риск раннего инсульта, а с ожирением – сразу в 3,4 раза выше, независимо от того, страдали они диабетом второго типа или нет. После же учета данного фактора превышения уровня риска составили соответственно 1,6 и 2,4 раза по сравнению с молодыми людьми, у которых значения ИМТ были в пределах нормы».

Также стало известно: «Даже подростки из группы с высоким нормальным значением ИМТ были более подвержены инсульту в возрасте до 50 лет по сравнению с представителями группы с низким нормальным ИМТ».

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