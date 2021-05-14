Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине

Главное: Несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в Украине, эпидемиологи прогнозируют скорое его падение. Связано это с окончанием «вирусного сезона».

Детали: После майских праздников Украине наблюдается некоторый рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается. Об этом в сказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как отметила Мухарская, карантинные меры в Украине сыграли решающую роль в сокращении случаев COVID-19.

По ее словам, сейчас люди вернулись после праздников, и поэтому идет некоторый рост случаев, хотя он и не поднимается до тех уровней, как до локдауна.

«Но учитывая, что это все-таки сезонное заболевание, а сезон, который характерен для респираторных инфекций, уже подошел к концу фактически, заболеваемость будет постепенно уменьшаться», — сказала она.

При этом врач-эпидемиолог напомнила, что летом вирусы никуда не исчезают.

«Тот же всем известный вирус гриппа, вирусы острых респираторных инфекций циркулируют и летом. Люди болеют и летом, но количество больных острыми респираторными заболеваниями значительно ниже, нежели в осенне-зимний период», — отметила она.

По ее словам, новые штаммы могут увеличить число зараженных, однако не радикально.

«Заболеваемость будет поддерживаться, но не на таких высоких цифрах, как это было зимой», — добавила она.

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