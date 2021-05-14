Илон Маск потерял более 20 млрд после своих высказываний о криптовалюте

Главное: После того, как Илон Маск назвал криптовалюту аферой, его состояние снизилось на 20,5 миллиардов долларов. Тем не менее, он остается третьим в списке богатейших людей мира.

Детали: Состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. Об этом сообщает Forbes.

На шоу он назвал криптовалюту Dogecoin «аферой».

По оценкам издания, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов — до 145,5 млрд долларов.

Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 млрд долларов, пишет издание.

В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin «аферой».

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