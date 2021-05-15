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Новости > Ученые рассказали, что угрожает полетам в космос

Ученые рассказали, что угрожает полетам в космос

Александр Панько
15.05.21 11:43
179
Ученые рассказали, что угрожает полетам в космос

Главное: Британские и российские ученые утверждают, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли приводит к накоплению космического мусора. К концу века его количество может вырасти в 50 раз и заблокировать для людей доступ в космос.

Детали: Ученые из Саутгемптонского Университета в Англии утверждают, что накопление количества космического мусора напрямую связано с повышение уровня углекислого газа в атмосфере. Как сообщает The New York Times, как показало исследование, для атмосферы Земли является естественным, что она тянет космический мусор вниз и сжигает его в толще нижней оболочки.

Однако повышение уровня углекислого газа меняет ситуацию, и в результате большая часть мусора остается в космосе. Если это будет происходить такими темпами, как сейчас, то к 2100 году его количество на орбите может увеличиться в 50 раз, что станет реальным препятствием для полетов в космос.

Кроме того, ученые указывают на уплотнения атмосферы. С 2000 года оно составило 21%, а к 2100 году может вырасти до 80%.

Но даже если уровень углекислого газа не будет расти, то количество космического мусора может вырасти минимум вдвое.

Эту информацию подтверждает также начальник информационно-аналитического центра российского «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас. По его словам, сейчас на околоземных орбитах находится около 7000 тонн космического мусора и 3000 тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию.

Как сообщает Lenta.ru, точное количество уже бесполезных аппаратов и их частей неизвестно, но, по оценкам, оно может достигать от 100 тыс. до 1 млн. При этом обнаружить и отследить с Земли можно не более 5% из них.

По данным ученого, наиболее засорено околоземное пространство высотой до 2 тыс. км, которое чаще всего и используется для работы космических аппаратов.

Часть этого мусора может представлять опасность и для Земли — при неконтролируемом сходе с орбиты и неполном сгорании в плотных слоях атмосферы обломки могут упасть на людей.

Кроме того, из-за космического мусора МКС в прошлом году дважды корректировал свою орбиту. В среднем в год фиксируется около 4,5 тысячи опасных сближений станции с различными обломками искусственного происхождения.

В тему: В середине 2015 года будущий студент-электротехник Техасского университета в Остине Джеймс Юдер в рамках соревнования по робототехнике представил сайт stuffin.space, демонстрирующий трехмерную визуализацию вращения действующих искусственных спутников, аппаратов, а также космического мусора вокруг Земли.

Напомним: 24 декабря 2011 года жители Западной Европы наблюдали недалеко от Венеры яркий объект, за которым тянулся светящийся хвост, как у кометы. Однако объект двигался слишком быстро для этого небесного тела, так что кое-кто даже допустил, что это Санта-Клаус. Однако, как выяснилось, это была третья ступень российской ракеты.

В марте 2016 года космический мусор уничтожил японский телескоп для исследования черных дыр.

Тэги: ученые, Россия, атмосфера, космос, мусор, наука, Англия, экология, парниковый эффект

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