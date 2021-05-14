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Новости > Киевщина примет Фестиваль конных боевых искусств

Киевщина примет Фестиваль конных боевых искусств

Агата Кловская
13.05.21 21:58
420
Киевщина примет Фестиваль конных боевых искусств

15 и 16 мая Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает всех на грандиозное событие в мире древних боевых искусств — Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы». Сильнейшие конные лучники мирового уровня съедутся в Княжество, чтобы соревноваться в зрелищном искусстве стрельбы из лука верхом на лошади. Также гостей ждут прогулки на лошадях, экстремальные аттракционы, вкусные блюда с костра, древнеславянские игры и забавы в настоящем, живом средневековом городе.

Княжество Киевская Русь — это единственное место в Украине, где проходят соревнования по этому древнейшему боевому искусству. Верховая стрельба из лука объединяет в себе два вида спорта: конный и лучный. Уникальность состязаний состоит в соединении спортивного азарта и романтики древности, которые не оставят равнодушным никого — ни самых маленьких деток, ни взрослых посетителей.

15 и 16 мая в Княжество съедутся сильнейшие конные лучники Украины, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!

Соревнования конных лучников пройдут в нескольких стилях, которые использовались в Киевской Руси и Азии в средние века. Все спортсмены будут одеты в исторические наряды и легкие доспехи той страны и эпохи, которую они представляют. Обязательное условие — использование исторического оружия: традиционных лука и стрел, изготовленных из натуральных материалов по древним технологиям.

Конкуренция между участниками будет жесткой, ведь победители турнира получат возможность представлять Украину на международных соревнованиях.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Посетители смогут подойти к этим уникальным животным, погладить их, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом.

В перерывах между соревнованиями посетителей ждет интересная и познавательная программа на историческую тематику с конными выступлениями и традиционными древнеславянскими забавами. Жители Древнего Киева пригласят гостей принять участие в интересных конкурсах, играх, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35, (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука.

В Древнем Киеве гости почувствуют себя полноправными жителями средневекового города. Научиться метко стрелять из лука и метать топоры можно в средневековом тире. В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы, а на средневековых мастер-классах — научиться новому.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.
При желании можно продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, оставшись на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие фестиваля в 14:00. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

*Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн,, для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

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