Главные новости за 13 мая 2021 года

— Коронавирус в Украине убил еще 346 человек. Заразились 6 813 людей.

— В Национальной академии наук ждут увеличения количества больных коронавирусом в Украине. Связано это с нормализацией количества тестирований.

— В Украине число летальных случаев от COVID-19 варьируются от 90 до 110 тысяч. Такие данные взяты, исходя из обновленных данных о смертности от COVID.

— На ЧАЭС успокоили украинцев, утверждая, что нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу. Для обеспечения безопасного состояния объекта существуют системы, выполняющие функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии, уточняют ученые.

— В четырех регионах Украины продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

— Декларация о намерениях, которая была подписана между Украиной и Турцией, дает первые результаты. С сегодняшнего дня украинским туристам не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

— Европейское агентство по лекарственным средствам сообщает, что вакцины Pfizer и Moderna способны нейтрализовать индийский штамм коронавируса. Этому есть «многообещающие доказательства».

— В финале Кубка Украины по футболу встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря». Победителями вышли киевляне.

— Палестинские радикалы не намерены прекращать обстрелы Израиля. Они грозят использовать новые типы ракет.