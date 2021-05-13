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Новости > Если поделить сумму залога для Медведчука на курс доллара, становится ясно, что эту цифру прислали из США, – Чаплыга

Если поделить сумму залога для Медведчука на курс доллара, становится ясно, что эту цифру прислали из США, – Чаплыга

Автор: «Фраза»
13.05.21 17:21
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Если поделить сумму залога для Медведчука на курс доллара, становится ясно, что эту цифру прислали из США, – Чаплыга

Странная сумма залога для председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это 11 миллионов долларов США по курсу на 12 мая. Как сообщает PNK.TV, так политический активист и блогер Михаил Чаплыга пояснил, откуда появилась странная сумма в 300 миллионов 930 гривен.

«Густой смог окутал Вашингтон... Все не мог понять, откуда взялись те 930 гривен из 300 миллионов залога для Медведчука...», — сообщил активист в Facebook.

«Почему не 350 миллионов? Или не 300? А все оказалось просто! Вы посчитайте, сколько это по курсу доллар США/гривна! И все становится понятно! Берем курс 27,5 на межбанке на 12 мая — получаем 11 миллионов долларов США без пары копеек», — привел расчеты активист.

Чаплыга пояснил, почему в Вашингтоне при расчете суммы залога пользовались курсом на межбанке на 12 мая.

«А почему берем курс на 12 мая, спросите Вы? Анархист ответит: когда в Вашингтоне день — у нас ночь, когда в Киеве день — в США ночь. Поэтому наши друзья из „вашингтонского обкома“ ночью смогли посмотреть курс только на 12 мая. 13 мая в США еще не наступило. Вот откуда этот странный залог в 300 миллионов 930 гривен», — констатировал активист.

По словам Чаплыги, власть во главе с Владимиром Зеленским просто автоматически установила ту сумму залога, которую получила из Вашингтона.

«Компрадорам ночью из Вашингтона прислали цифру — «зеленые» автоматом ее и объявили. А думать «соросята» и прочие иностранные агенты не приучены. Они приучены выполнять команды «Сидеть!» и «Фас! Исполнять», — подчеркнул он.

«Кто сказал — внешнее управление?! Нет, я ни на что не намекаю. Спасибо товарищу Байдену за „незалежность“!» — сострил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

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