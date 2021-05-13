Япония отказывается принимать спортсменов, участвующих в Олимпиаде

Главное: На фоне обострения ситуации с коронавирусом власти японских городов отказываются принимать спортсменов, которые должны участвовать в Олимпиаде-2020. Чиновники переживают, что медицинские учреждения будут перегружены.

Детали: Города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Местные власти обеспокоены, что в городах будут перегружены медицинские учреждения.

Сорок из более чем 500 городов, которые зарегистрированы для приема международных спортсменов, приняли решение не принимать участников Олимпиады для тренировочных лагерей и культурного обмена до начала спортивного состязания.

Нежелание некоторых городов принимать приезжих спортсменов, которые обычно являются предметом гордости общин за пределами принимающего города, является последним признаком глубокого беспокойства в Японии по поводу планирования Игр в разгар пандемии.

В частности, из-за всплеска заражений был отменен предолимпийский сбор национальной сборной Соединенных Штатов по легкой атлетике в префектуре Тиба.

Губернатор Тиба Тосихито Кумагаи заявил, что префектура не будет гарантировать больничные койки для спортсменов, так как они не должны получать преференции.

«Префектура Тиба не думает о том, чтобы гарантировать дефицитные больничные койки... для спортсменов и людей, участвующих в Олимпийских играх, таким образом, чтобы запретить нашим жителям пользоваться ими», — заявил он.

В то же время чиновник из города Окуидзумо Сиро Хасэгава заявил, что у местных властей нет возможности принимать индийскую хоккейную команду для тренировок перед Играми, как планировалось.

«Время и расходы ограничены, поэтому невозможно проводить мероприятия по обмену между жителями и спортсменами», — заявил он.

В тему: В конце марта в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.