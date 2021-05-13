Украинским туристам значительно упростили въезд в Турцию

Главное: Декларация о намерениях, которая была подписана между Украиной и Турцией, дает первые результаты. С сегодняшнего дня украинским туристам не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

Детали: С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

«Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, — дает первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако если мы можем, следуя безопасности норм, хотя бы частично возвращаться к привычным когда реалий — этим стоит пользоваться», — прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Отмена ПЦР-тестирования также касается для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

В тему: В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев.