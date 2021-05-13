Опубликовано неизвестное «пророчество» Эйнштейна о птицах и пчелах

Главное: Опубликовано письмо Альберта Эйнштейна о птицах и пчелах. Ранее оно было неизвестно.

Детали: Письмо ученого Альберта Эйнштейна от 18 октября 1949 года о птицах и пчелах стало достоянием общественности. Его публикует издание Journal of Comparative Physiology.

Ранее данный документ был неизвестен.

Письмо было написано инженеру Глину Дэвису, занимавшемуся разработкой радаров. Десять лет назад его вдова Джудит Дэвис отдала ​​копию бумаги в архив Еврейского университета в Иерусалиме.

В публикации сказано, что данный документ анализировали исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии.

Так, Альберт Эйнштейн пишет о наличии у пчел и птиц особых чувств, позволяющих им ориентироваться в полете, а также предсказывается скорое появление в науке новых направлений, основанных на изучении их сенсорики.

Он отмечал: «Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны».

Сейчас же ученые говорят: «Спустя годы мы уже знаем, что его догадка оказалась верной. Современные данные свидетельствуют, что птицы могут ощущать магнитное поле Земли с помощью специальных фоторецепторов в глазах, которые чувствительны к незначительным изменениям магнитного поля планеты. Это позволяет им преодолевать тысячи километров, не заблудившись».

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