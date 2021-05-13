В Черновицкой области трактор раздавил крошечную девочку

Главное: В Черновицкой области трактор убил девочку. Ребенку было шесть лет.

Детали: В минувшую среду, 12 мая, в селе Байраки Черновицкой области произошла трагедия. Тут погибла шестилетняя девочка.

Местная полиция сообщается, что «43-летний житель села Большая Буда управлял трактором, но допустил его опрокидывание».

В результате инцидента девочка, которая ехала в тракторе в качестве пассажира, погибла под его массой.

В то же время ТСН уточняет, что трактором управлял отец ребенка. Он якобы был трезв. Сам мужчина не пострадал.

В тему: В Полтавской области в ДТП погибли журналисты известного телеканала.