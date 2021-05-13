В Украине ждут резкого увеличения количества больных коронавирусом

Главное: В Национальной академии наук ждут увеличения количества больных коронавирусом в Украине. Связано это с нормализацией количества тестирований.

Детали: В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины.

Как отмечается, это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.

Также ожидается рост количества летальных исходов.

«В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям», — говорится в сообщении.

Ученые объясняют: то, что за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, в значительной мере связано с большим количеством выходных и праздничных дней.

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