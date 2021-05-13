Топ-чиновникам КГГА объявили подозрения

Главное: В Департаменте соцполитики КГГА были проведены обыски. По их результатам были объявлены подозрения действующим и бывшим крупным чиновникам.

Детали: Правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По результатам объявлены подозрения трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента КГГА.

По данным следствия, в 2017-2019 годах служебные лица Департамента соцполитики заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%). В прокуратуре отметили, что бюджету причинен ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.

По этому делу прошли обыски в служебных помещениях и по месту жительства служебных лиц департамента КГГА:

— заместителя директора Департамента соцполитики,

— главного специалиста отдела,

— заведующего сектором,

— бывшего начальника отдела указанного департамента.

«Сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

В тему: Накануне, 12 мая, обыски провели в зданиях КГГА, «Киевавтодора», «Спецжилфонда».