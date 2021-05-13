Топ-чиновникам КГГА объявили подозрения

Главное: В Департаменте соцполитики КГГА были проведены обыски. По их результатам были объявлены подозрения действующим и бывшим крупным чиновникам.
Детали: Правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По результатам объявлены подозрения трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента КГГА.
По данным следствия, в 2017-2019 годах служебные лица Департамента соцполитики заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%). В прокуратуре отметили, что бюджету причинен ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.
По этому делу прошли обыски в служебных помещениях и по месту жительства служебных лиц департамента КГГА:
— заместителя директора Департамента соцполитики,
— главного специалиста отдела,
— заведующего сектором,
— бывшего начальника отдела указанного департамента.
«Сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Департамента социальной политики КГГА», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
В тему: Накануне, 12 мая, обыски провели в зданиях КГГА, «Киевавтодора», «Спецжилфонда».