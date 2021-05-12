Нардепа Гончаренко обокрали в поезде Одесса-Ковель

Главное: В поезде Одесса-Ковель нардеп Алексей Гончаренко стал жертвой воров. У него ночью украли сумку, в которой было 20 тыс. грн, а также банковские карточки.

Детали: Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявляет, что его обокрали в поезде. Об этом он сообщил в своем Телеграмм- канале.

«В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ровенскую область... В час, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тыс. грн и банковские карточки», — рассказал депутат.

Гончаренко добавил, что утром, когда он проснулся, то заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги.

«Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу „АТБ“ в Жмеринке», — отметил он.

Депутат сообщил, что в течение дня полиции удалось обнаружить злоумышленников и вернуть ему банковские карточки.

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