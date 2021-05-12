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Новости > Нардепа Гончаренко обокрали в поезде Одесса-Ковель

Нардепа Гончаренко обокрали в поезде Одесса-Ковель

Александр Панько
12.05.21 15:06
738
Нардепа Гончаренко обокрали в поезде Одесса-Ковель

Главное: В поезде Одесса-Ковель нардеп Алексей Гончаренко стал жертвой воров. У него ночью украли сумку, в которой было 20 тыс. грн, а также банковские карточки.

Детали: Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявляет, что его обокрали в поезде. Об этом он сообщил в своем Телеграмм- канале.

«В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ровенскую область... В час, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тыс. грн и банковские карточки», — рассказал депутат.

Гончаренко добавил, что утром, когда он проснулся, то заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги.

«Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу „АТБ“ в Жмеринке», — отметил он.

Депутат сообщил, что в течение дня полиции удалось обнаружить злоумышленников и вернуть ему банковские карточки.

В тему: В Киеве неизвестные ограбили автомобиль, которым пользуется народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Савченко. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч гривен.

Тэги: общество, Одесса, ограбление, поезд, Ковель, Алексей Гончаренко, воры, новости Украины

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