Стало известно, какие породы собак живут дольше всех

Главное: Составлен список пород собак с самым крепким здоровьем. Его возглавил бигль.

Детали: Стало известно, какие породы собак обладают самым крепким здоровьем и живут дольше всех. Об этом пишет издание The Spruice Pets.

Первенство принадлежит породе бигль – такие животные в среднем доживают до пятнадцати лет. У них крепкое здоровье и лишь в старости могут возникнуть проблемы с тазобедренными суставами и глазами.

Далее в списке крепышей идет австралийская пастушья собака: с возрастом из-за большой активности у них могут появляться проблемы с суставами, но в среднем они живут двенадцать-шестнадцать лет.

К долгожителям причислили и чихуахуа: несмотря на вероятные проблемы с сердцем и зрением такие собаки иногда доживают и до двадцати лет.

Также крепким здоровьем могут похвастаться грейхаунды, пудели, гаванские бишоны, сибирские хаски, басенджи, бордер-колли и беспородные псы.

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