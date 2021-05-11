Стало известно, как долго в Украине продлится адаптивный карантин

Главное: По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин в Украине планируют продлить. Ориентировочно до августа.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — то страна живет в «зеленой» зоне«. Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет», — уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Отметим, что сейчас адаптивный карантин введен до 30 июня.

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