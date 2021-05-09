Умерла актриса из культового американского сериала

Главное: Умерла актриса Тоуни Китэйн. Она была звездой сериала «Санта-Барбара».

Детали: В минувшую пятницу, 7 мая, скончалась американская актриса Тоуни Китэйн. Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Она умерла в возрасте 59 лет в Ньюпорт-Бич (Калифорния).

Тоуни Китэйн прославилась в середине 1980-х после съемок в культовом сериала «Санта-Барбара».

Также она известная ролями в фильмах «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984) и «Мальчишник». В 1990-х актриса снималась в сериалах «Удивительные странствия Геракла» и «Самые забавные люди Америки».

После того как карьера Тоуни Китэйн приостановилась, у нее возникли проблемы с законом: в 2006-м году она была арестована за хранение наркотиков, после чего прошла курс реабилитации; в 2009-м году актрису задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В тему: Умерла актриса из фильма «Бриллиантовая рука», запомнившаяся всем одной культовой фразой.