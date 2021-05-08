Иванько: Это еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — ОПЗЖ Медведчука или «слуги» Зеленского

Главная причина снижения рейтингов партии «Слуга народа» заключается в том, что Зеленский превратился в «Порошенко № 2». Об этом пишет в Facebook блогер Светлана Иванько, анализируя результаты социологического опроса от компании «Роботизированные телесистемы», сообщает «Первый независимый».

Иванько прогнозирует, что «Слуга народа» Владимира Зеленского и дальше будет терять поддержку.

«На первом месте „Слуга народа“ Зеленского с 22,1%. Но, видимо, это ненадолго. Люди в социальных сетях выражают негодование и пишут, что не может быть у партии власти такого рейтинга. Пишут, что на самом деле у „слуг“ Зеленского максимум 15%. Посмотрим. Если тенденция падения продолжится, то скоро действительно будет 15%», — отмечает блогер.

Иванько поясняет, что украинцы два года назад голосовали за смену политического курса страны, а в результате Зеленский стал «Порошенко № 2».

«В чем причина падения рейтинга «слуг»? В том, что 2 года назад мы голосовали против Порошенко и за перезагрузку власти. А что изменилось? Как пишут люди в соцсетях, не изменилось ничего, кроме лица на фоне президентского штандарта. А сам Зеленский превратился в «Порошенко № 2», — подчеркивает блогер.

По словам Иванько, 20,3% «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука свидетельствуют, что оппозиция удерживает свои позиции.

«Несмотря на беззаконие и репрессии власти, оппозиция держится. „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука сегодня может рассчитывать на поддержку 20,3% избирателей. А возможно и больше. Если учесть, что статистическая погрешность опроса РТС 2,8%, то еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — партия власти Зеленского или оппозиция во главе с Медведчуком», — делится своим мнением блогер.

Иванько напоминает, что власть во главе с Зеленским «по беспределу» отключила оппозиционные телеканалы, но при этом общественное недовольство лишь нарастает.

«Да, Зеленский и компания по беспределу отключили оппозиционные телеканалы (112, NewsOne, ZIK), но ведь недовольство людей никуда не делось. В стране экономический кризис, а при власти беспомощные дилетанты. Вакцинацию „зеленые“ провалили, за 2 месяца всего 419 человек получили две дозы вакцины. Поэтому те украинцы, кто в 2019 году голосовали за мир и против Порошенко, сегодня разочаровались в Зеленском и поддерживают ОПЗЖ Медведчука. И высокий рейтинг оппозиции вселяет надежду, что бой еще не закончен», — подчеркивает блогер.

«Интересно, что будет делать Порошенко, у которого теперь Зеленский отбирает избирателей? Пока что у еэсовцев Порошенко 15,9%. Но теперь за одного и того же избирателя сражаются и Порошенко, и Зеленский, и Тимошенко, и Смешко, не считая всяких тягнибоков и садовых. Да, 10,1% „Батькивщины“ говорят о том, что Юля на фоне Порошенко и Зеленского потерялась. Она как начала на президентских выборах копировать лозунги Порошенко, так и продолжает. Дорога в никуда», — заключает блогер Светлана Иванько.