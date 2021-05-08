В Запорожской области священник УПЦ поздравил заключенных с праздником Пасхи

08.05.21 15:58

Иванько: Это еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — ОПЗЖ Медведчука или «слуги» Зеленского

08.05.21 15:55

Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей

08.05.21 15:52

Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы

08.05.21 15:50

Среди топ-политиков только Медведчук использовал свое влияние, чтобы обеспечить украинцев вакциной, — Зубченко

08.05.21 14:22

В Литве создали лекарство от коронавируса

08.05.21 13:53

Карпаты основательно занесло майским снегом

08.05.21 13:46

Строители школы в Австралии наткнулись на гигантскую моль

08.05.21 13:10

Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его употреблять

08.05.21 12:58

В Киеве женщина умерла в полиции сразу же после задержания

08.05.21 12:35

В Нежинской епархии появилась новая часовня УПЦ