Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене

Главное: Ученые из США обнаружили, что мутация гена GAS2 может привести к полной потере слуха.

Детали: Ученые Университета штата Пенсильвания детально изучили свойства гена GAS2 и пришли к выводу, что он непосредственно влияет на усиление звуковых сигналов во внутреннем ухе человека. Как сообщает Lenta.ru, проведя ряд опытов на зародышах мышей, специалисты выяснили, что одна из ключевых функций данного гена — поддержание формы клеток внутреннего уха, а также обеспечение высокой жесткости их стенок.

По словам профессора Дугласа Эпштейна, раньше ученые никак не сопоставляли развитие глухоты с повреждением GAS2, так как он отвечает за воспроизведение белковых молекул.

В тему: В ноябре 2013 года британские ученые, экспериментируя с мышами, обнаружили, что мутация гена Gabrb1 нарушает работу механизмов, тормозящих употребление алкоголя.