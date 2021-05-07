На Киевщине с размахом отметят День Победы

8, 9 и 10 мая Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить путешествие во времени в эпоху средневековья. Гостей ждет яркий отдых с конно-трюковыми представлениями, познавательными мастер-классами, захватывающими древнеславянскими забавами, средневековыми забавами, вкуснейшими блюдами с костра и пикником на свежем воздухе в настоящем, живом средневековом городе.

8, 9 и 10 мая в Древнем Киеве пройдет празднование Дня победы. Испокон веков нашим предкам было не занимать силы, отваги, они всегда были готовы встать на защиту своей Родины и своих семей.

Начнется празднование с торжественного приветствия Князя Киевского Владимира и впечатляющего выезда боевой дружины. Гости смогут ощутить те же эмоции, которые испытывали наши предки тысячу лет назад, встречая воинов, вернувшихся с победой домой.

Настоящим подарком к празднику от актеров конно-трюкового театра станут зрелищные выступления лошадей исторических пород с элементами джигитовки, открытые мастер-классы по древним боевым искусствам, а также турнир по верховой стрельбе из лука.

Программу продолжит уникальное трюковое представление «Княжеская охота», которое познакомит посетителей с древними приемами ведения боя с использованием различных видов средневекового оружия.

Незабываемые эмоции подарит гостям Княжества костюмированный турнир конных лучников. В Княжество съедутся сильнейшие спортсмены-виртуозы Украины, чтобы состязаться в стрельбе из традиционного (исторического) лука верхом на лошади, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

Конкуренция между участниками будет ожесточенной, ведь победители турнира получат возможность участвовать в Открытом чемпионате Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы», который пройдет в Древнем Киеве 15-16 мая.

Гости Княжества смогут не только наблюдать за происходящим на сцене. Жители Древнего Киева пригласят всех принять участие в веселых славянских забавах и древних обрядах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

8, 9 и 10 мая гостей Древнего Киева ждет калейдоскоп ярких эмоций в настоящем, живом средневековом городе.

Опытные коневоды познакомят посетителей с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранными из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Гостям расскажут об истории происхождения пород, их особенностях, и даже откроют секреты дрессировки. Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и совершить прогулку верхом или в экипаже.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековую пыточную.

Жители Древнего Киева с радостью поделятся с посетителями своими умениями. В средневековом тире научат стрелять из лука. В Княжеской костюмерной гости облачатся в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроят колоритную фотосессию в них. В гостях у знахарки-волхвини можно прикоснуться к древним тайным знаниям и отведать травяных напитков по забытым рецептам. Любителей экстрима порадуют канатный спуск «Полетайло» и скоростная горка «Змей Горыныч».

В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы, а на средневековых мастер-классах научиться новому.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Древний Киев открывается в 10:00, начало программы в 14:00.

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Стоимость входных билетов: полный билет для взрослого — 230 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробная информация на сайте: parkkyivrus.com.