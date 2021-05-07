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Новости > В столичном Десятинном монастыре УПЦ почтили икону, перед которой явилась Богородица

В столичном Десятинном монастыре УПЦ почтили икону, перед которой явилась Богородица

Александра Кудрявцева
07.05.21 19:10
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В столичном Десятинном монастыре УПЦ почтили икону, перед которой явилась Богородица

Главное: В Киеве в Десятинном монастыре сегодня почтили явление Пресвятой Богородицы перед чудотворным образом «Владимирская-Десятинная».

Детали: Как сообщили Центру информации УПЦ в Десятинном монастыре, в 2006 году в этот день во временном храме-скинии перед чудотворным образом было явление Пречистой Богородицы.

Сегодня в Десятинном монастыре было отслужено торжественное богослужение, которое возглавил наместник монастыря епископ Макаровский Гедеон.

По окончании литургии братия монастыря совершили крестный ход вокруг храма з чином славления перед чудотворным образом.

«По молитвам перед иконой „Владимирской-Десятинной“ люди получают скорую помощь в своих прошениях. Известны случаи, когда Пречистая Богородица помогала супругам, не имевших детей. Так же были случаи исцелений различных болезней, в том числе от рака.

К Богородице обращаются за помощью в разрешении семейных проблем и налаживанием супружеской жизни. Никто не остаётся не услышанным, принося Пречистой Богородице свою искреннюю молитву и упование на милость Божию», — отметили в обители.

СПРАВКА

Икона Пресвятой Богородицы Владимирская — Десятинная была написана в 1998 году в Соединённых Штатах Америки в городе Беркли (Berkeley) художником и преподавателем иконописи Александром Хароном.

Первое время икона использовалась как образец для студентов по иконописи. В 2000 году в городе Сан-Франциско большая группа американских христиан, обучаясь в иконописной школе, где данная икона Божией Матери была образцом, перешли в Православную Церковь, образовав общину в честь Собора Пресвятой Богородицы (Synaxis Of The Most Holy Theotokos). В 2004 году в богословском институте ГТУ в Беркли икона была выставлена для молитвы и поклонения, а также как образец написания икон. В 2005 году икона Богородицы находилась в греческом храме Пресвятой Троицы в городе Сан-Франциско.

После того как икона прибыла в Украину, она находилась в Иоанно-Предтеченском приделе Свято-Ильинского храма на Подоле.

В 2006 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира было совершено Пасхальное богослужение на месте первого кафедрального храма периода Киевской Руси — собора Пресвятой Богородицы «Десятинного», после чего икона получила название «Десятинная». Икону перенесли в храм. Накануне была установлена палатка, так называемая скиния, в которой было совершено праздничное Пасхальное богослужение.

Изначально планировалось отслужить только одну Пасхальную литургию, но понимая важность молитвы на месте Десятинного собора, решили послужить на протяжении всей Светлой Седмицы, поэтому не стали демонтировать временное сооружение.

После вечернего Богослужения в канун праздника иконы Божией Матери «Живоносный Источник» почти все люди разошлись, осталось несколько прихожан, чтобы помолиться. Духовенство с прихожанами храма стояли на улице у входа в храм, обсуждая вопрос о дальнейшей судьбе скинии. Вдруг они увидели, что в храме на полу лежат люди. Священники сразу зашли в храм и начали приводить в чувство женщин, расспрашивая, что произошло. Как оказалось, это были молодая девушка и женщина старшего возраста, которые до этого случая не были знакомы. Они буквально в один голос рассказали, что видели саму Пресвятую Богородицу!

В 2016 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия братия Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы начала подготовку и сбор информации для прославления Десятинной иконы Пресвятой Богородицы.

29 декабря 2016 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия постановили благословить установление в пределах Киевской епархии празднование в честь иконы Божией Матери «Владимирская-Десятинная» в пятницу Светлой седмицы.

Также было утверждено иконописное изображение иконы Божией Матери «Владимирская-Десятинная», тропарь, кондак и молитвы перед иконой Божией Матери «Владимирская-Десятинная».

В тему: Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример апостола Фомы.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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