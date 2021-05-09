Ученые обнаружили одну особенность, которая роднит кошек с людьми

Главное: Американские ученые установили, что кошки умеют мысленно дополнять фигуры так же, как это делают люди.

Детали: Кошки умеют мысленно дополнять фигуры, превращая их в трехмерные на основе проведения невидимых линий. Как сообщает Lenta.ru, исследователи из Университета Нью-Йорка провели эксперимент, базирующийся на любви этих животных к замкнутым пространствам, что дает им ощущение безопасности.

Для этого они попросили владельцев кошек разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создает иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением своих питомцев. При этом рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

Выяснилось, что кошки одинаково выбирали обе фигуры и садились внутри одной так же часто, как и внутри другой.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что кошки, как и люди, способны мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Это доказывает, что они чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства.

Ученые считают, что подобные открытия позволяют лучше узнать о способах взаимодействия животных с людьми.

В тему: В октябре 2020 года ученые из школы психологии университета Сассекса в Великобритании выяснили, что кошки значительно охотнее приближались к протянутой руке экспериментатора после того, как тот, прищурив глаза, несколько раз медленно моргнул. У них это означает аналог искренней улыбки у человека, а улыбку человека с оскалом рта они воспринимают неадекватно и боятся.