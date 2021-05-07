Британцы научились делать самогон из яблок, выращенных в чернобыльской зоне. Это не понравилось правоохранителям

Главное: В Карпатах задержали крупную партию алкоголя, произведенного из фруктов, выращенных возле Чернобыльской АЭС. Она предназначалась для поставок в Великобританию.

Детали: Правоохранители изъяли 1500 бутылок самогона с названием Atomik, сваренного из яблок, выращенных неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции. Как сообщает ВВС, алкоголь находился на ликероводочном заводе в Карпатах, после чего его доставили в прокуратуру Киева.

По информации производителя, партия предназначалась для экспорта в Великобританию. При этом, как утверждается, соответствующие акцизы были оформлены по правилам этой страны.

По мнению, одного из основателей компании Chernobyl Spirit, которая производит Atomik, профессора Портсмутского университета Джима Смита, украинским правоохранителям не понравились якобы поддельные акцизные марки. «Но это бессмысленно, потому что бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — объяснил он.

Chernobyl Spirit позиционирует свой алкогольный напиток как первый продукт, произведенный на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению после аварии 1986 года.

Па данными издания, украинские и британские ученые установили, что слаборадиоактивные продукты из чернобыльской зоны можно перегонять для изготовления спиртных напитков.

В тему: В сентября 2015 года сотрудники милиции задержали троих жителей Полесского района Киевской области, которые незаконно пытались вывезти из зоны отчуждения ЧАЭС 52 мешка яблок общим весом более тысячи килограммов.

В августе 2020 года пограничники Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции остановили двух человек, которые собирали чернику в зоне отчуждения ЧАЭС. В результате экспертизы было установлено, что радиационный фон на территории, в пределах которой были обнаружены собиратели ягод, более чем в 4 раза превышал допустимую норму. Всю чернику изъяли.