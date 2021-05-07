История с падением ребенка из окна садика в Запорожье получила продолжение

Главное: В Запорожье решили наказать виновных в трагедии, которая случилась в одном из детских садиков, где из окна выпал мальчик. После служебной проверки мэр города распорядился уволить директора, воспитателя и нянечку, которые не досмотрели за ребенком.

Детали: В Запорожье после ЧП с четырехлетним ребенком в детском саду «Эврика» будут уволены директор дошкольного учреждения, воспитатель и помощница воспитателя, которые отвечали за группу, в которой 26 апреля выпал мальчик из окна. Об этом сообщается на сайте Запорожского горсовета.

Уволить виновных в несчастном случае распорядился мэр города Владимир Буряк.

«В одном из дошкольных учреждений, расположенном по ул. Дудыкина, 20а, 26 апреля ребенок, оставшийся в группе один, выпал со второго этажа. В результате мальчик получил травмы и попал в больницу. В этот же день мэр поручил провести служебное расследование по этому поводу. Также была поставлена задача дополнительно проверить все дошкольные учебные заведения города на соблюдение норм безопасности по отношению к детям», — говорится в сообщении.

В тему: В конце апреля в здании одного из детских садов Запорожье четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, получив серьезные травмы.