В одной из крупнейших торговых сетей Украины продавали опасное для здоровья печенье

Главное: В супермаркетах «АТБ» продавали печенье, в которое добавляли опасное для здоровья вещество. По данным СМИ, речь идет о продукте польского производителя Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos.

Детали: В сети супермаркетов «АТБ-Маркет» продавали печенье польской марки Bogutti с добавлением опасного для здоровья пальмового масла с повышенным содержанием монохлора (3-MCPD). Как сообщает «Обозреватель», в компании отказались называть марку и название печенья, однако, по словам сотрудников, речь идет о двух видах печенья от того производителя, которые продавали по всей стране: Bogutti Choco-Gutti с апельсиновым кремом и шоколадными дропсами и Bogutti LA GUSTOSA c шоколадным кремом.

По словам руководителя отдела контроля качества продукции компании, продукцию в течение 15-20 минут убрали с полок. При этом опасным является не само печенье, а масло, которое в него добавлялось наряду с другими ингредиентами.

Продукцию отправили на экспертизу в лабораторию Киева. Те украинцы, которые уже успели купить сомнительное печенье, могут вернуть его в магазин.

«Отозвана с реализации не только та партия, где предположительно использовали это масло, но и все партии этого производителя. Мы отправили продукцию на исследование в лабораторию Киева и ожидаем результатов. Если в других партиях этого производителя не будет обнаружено нарушения показателей, то они вернутся на прилавки, в обратном случае печенье будет уничтожено», — рассказал начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.

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