Эксперты назвали фаворита финала Лиги Европы

Главное: В финале Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитами называют англичан.

Детали: Стали известны финалисты Лиги Европы. В решающем матче, который состоится 26 мая в польском Гданьске на стадионе «Гданьск Арена» встретятся испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже определили, кто будет фаворитом схватки.

Специалисты ставят на победу в турнире «МЮ» как 1,44 к 1, а на успех испанцев прогнозы принимаются как 2,62 к 1.

На победу в основное время англичан можно поставить с коэффициентом 1,8 к 1, на ничью – 3,6 к 1, а на успех «Вильярреала» – 4,6 к 1.

Самым вероятным исходом первых 90 минут матча называют ничью 1-1 (5,8 к 1).

В тему: Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов.