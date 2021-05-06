Водитель попробовал на прочность бетонный забор в Одессе. Результат оказался предсказуем

Главное: В Одессе автомобиль загорелся при столкновении с бетонным забором, в результате водитель погиб, двое пассажиров доставлены в больницу.

Детали: 5 мая в Суворовском районе Одессы водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Атамана Головатого со стороны Ярмарочной площади выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции в Одесской области, по предварительной информации, он не справился с управлением.

Водитель погиб на месте аварии. Два пассажира доставлены в больницу.

В тему: 3 мая 2020 года в Днепре кроссовер Lexus снес бетонный столб и врезался в ограждение автостоянки. Пьяные водитель и пассажир попали в больницу.