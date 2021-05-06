В ВОЗ заявили об огромной «соляной проблеме» во всем мире

Главное: Мир употребляет слишком много соли. Норма превышена в два раза.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу. Медики говорят, что во всем мире едят слишком много соли.

Эксперты считают, что в среднем житель нашей планеты съедает ее в два раза больше безопасной нормы – до десяти граммов в день.

Врачи напоминают, что это увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний и инсультов, от которых ежегодно умирают около трех миллионов человек.

В ВОЗ говорят: «Страны должны разработать политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах».

Врачи опубликовали новые рекомендации глобальных контрольных показателей содержания натрия в более чем шестидесяти категориях продуктов питания. Среди них – упакованный хлеб, соленые закуски, мясо и сыр.

В ВОЗ рассчитывают сократить потребление соли в мире к 2025 году на 30%.

В тему: Названа суточная максимальная норма соли для человека.