Во Франции мужчина сжег свою жену посреди улицы

Главное: Во французском Мериньяке мужчина сжег свою жену. Сделал он это прямо на улице города.

Детали: Французский Мериньяк потрясло страшное преступление. О нем сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в минувший вторник вечером.

Правоохранители говорят, что тут мужчина сжег собственную жену прямо посреди улицы.

Известно, что у пары было трое детей трех-одиннадцати лет.

Информируется, что отморозок сперва поджег собственный дом, однако женщина успела выскочить из него. После этого он погнался за супругой, стреляя в нее из винтовки. Когда же изверг догнал жену, то облил ее горючим из канистры и подпалил. Увы, женщина погибла.

Убийцу вскоре задержали полицейские. Выяснилось, что летом прошлого года он получил полтора года тюрьмы за домашнее насилие, однако уже гулял на свободе.

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