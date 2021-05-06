Стало известно, как завершится учебный год в киевских школах

Главное: Учебный год в киевских школах завершится 1 июля. В мэрии поведали, как это будет.

Детали: Учебный год в школах Киева завершится 1 июля. Об этом сказала директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, которую цитирует «Украина 24».

Чиновница заявила: «Учебный год, согласно законодательству, продлится до 1 июля. Здесь нет ничего нового. Это было заложено в законе, который был принят в 2020 году. Значит, учебный год должен длиться до 1 июля».

Она добавила: «В июне продолжается государственная итоговая аттестация для выпускных классов, к которым имеют отношение и девятые классы, и четвертые, которые в этом году освобождены от государственной итоговой аттестации. А также государственная итоговая аттестация в виде ВНО для 11-х классов».

В КГГА информируют: «В связи с тем, что проходит ряд таких мероприятий, а раньше, еще до COVID-19, были пришкольные лагеря – первые две недели дети могли их посещать, то учебный год и заканчивался обычно до 1 июля. Ничего нового в этом году нет».

В тему: Стало известно, будут ли киевские школьники учиться летом.