Стало известно, чем займется госсекретарь США в Киеве

Главное: Сегодня поздно вечером госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Украину. Стала известна программа визита чиновника.

Детали: Уже в среду, 5 мая, около 23-00 госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Украину. Издание «Зеркало недели» публикует программу его визита.

Так, ожидается, что в 9-30 утра четверга, 6 мая, американский чиновник проведет встречу с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Планируется, что она продлится полчаса.

После этого они подойдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, дабы почтить память погибших на Донбассе.

В 10-35 запланирована встреча гостя из США и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В 11-30 госсекретарь США проведет часовые переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а в 12-40 они дадут совместную пресс-конференцию.

Кроме этого в 14-15 стартует онлайн-встреча с «представителями украинского гражданского общества».

Также в 15-15 пройдет еще одна виртуальная встреча Энтони Блинкена – на этот раз с сотрудниками американского посольства.

В 15-50 представитель США даст интервью, после которого отправится в аэропорт и покинет Украину.

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