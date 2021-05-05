В Бразилии подросток устроил кровавую резню в детском садике

Главное: В Бразилии 18-летний парень зарубил мачете троих годовалых детей и двух сотрудниц детского сада. После этого он неудачно пытался покончить с собой.

Детали: В муниципалитете Саудадис в Бразилии 18-летний подросток с мачете ворвался в детский сад, убил троих детей и двух сотрудниц. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ, погибшим детям не исполнилось и двух лет.

Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что другие сотрудницы успели замкнуться с детьми в пеленальной комнате.

После нападения злоумышленник нанес себе тяжелые ранения, вероятно, пытаясь покончить с собой.

Его нейтрализовали местные жители, которые были рядом, после чего нападающего доставили в больницу.

Пока неизвестно, были ли у подростка проблемы с психикой, и каким был мотив его действий. Полиция обыскивает дом нападающего.

Власти штата Санта-Катарина, где расположен Саудадис, объявили трехдневный траур.

По словам главы муниципалитета Масиела Шнайдера, «это трагический день в нашей истории». «Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок», — заключил он.

В тему: В апреле 2018 года в Одесской области в селе Дальник подросток застрелил своего ровесника из пистолета в детском саду.