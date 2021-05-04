В Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой военнослужащих и осужденных

04.05.21 17:00

Митрополит УПЦ рассказал о духовном понимании Воскресении Христа

04.05.21 14:45

Патриарх Кирилл и иерархи Поместных Церквей поздравили верующих УПЦ с праздником Пасхи

04.05.21 14:21

Эксперт напомнил о 907-й поправке к «Акту в поддержку свободы» в США

04.05.21 14:10

В УПЦ собирают средства на спасение жены священника - 30-летней матушки Екатерины

04.05.21 13:10

Ученые обнаружили в Шотландии интересное свидетельство древней эволюции многоклеточных

04.05.21 11:53

Швейцарские СМИ: В Украине разгорелся скандал из-за обращений Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий

04.05.21 11:45

В Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции раздали больше 12 тыс пасок

04.05.21 11:30

В Донецкой епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой жителей прифронтового села

04.05.21 11:24

Немецкие СМИ: Зеленский не стремится исполнять Минские соглашения и вводит санкции против оппозиции

04.05.21 11:06

В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад