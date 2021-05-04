В Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой военнослужащих и осужденных

К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет
Названа основная цель встречи Зеленского с Путиным
Верующие празднуют Воскресение Христово
Установлена причина летальных исходов коронавируса
Смертность от COVID-19 в Украине продолжает постепенно снижаться
В Минздраве обещают к концу года обеспечить вакциной каждого украинца. Правда, непонятно какой
Благодатный огонь прибыл в Украину
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Украине введен новый праздник
Жертвами коронавируса в Украине стали еще три с половиной сотни людей