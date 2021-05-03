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Новости > Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Пасхи

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Пасхи

Александра Кудрявцева
03.05.21 16:36
789
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Пасхи

Главное: Христос воскрес для того, чтобы люди преобразились светом благодати и распространяли этот свет во всем мире.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если бы Господь не умер и не воскрес, то в человечестве навсегда умерла бы вера в любовь, правду и справедливость. Тот, кто верит в смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, знает наверняка, что зло обязательно будет побеждено добром. Такой человек безусловно уверен, что свет сильнее тьмы и любовь сильнее смерти. Смерть побеждена! Свет Христов воссиял из гроба Господня всему миру», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Воскресение Христово — это наше собственное воскресение.

«Мы должны помнить, что Свет Христов проникает в сердца только тех людей, которые способны его воспринять с полным доверием. Именно такими людьми мы и призваны быть. По словам святителя Иоанна Златоуста, для каждого из нас истинное воскресение заключается в следующем: когда блудник делается целомудренным, корыстолюбец — милосердным, жестокий — кротким.

Поэтому будем преображать свою жизнь в свете Воскресшего Христа, тянуться к Нему всем своим существом. Будем радоваться самой жизни — Христу. А в нужное время Господь явит нам Свою Силу, перед которой не смогут устоять никакие гонители Церкви и человеческие немощи. Нам нечего бояться: и сегодня, и до конца времен с нами Воскресший Христос», — подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний призвал верующих на примере собственной жизни показать пример преданности, любви и доверия к Богу и ближним.

«В эти радостные дни мы молитвенно просим у Бога мира и благоденствия для всего человечества, живущего в страхе коварной болезни, и особенно для нашего многострадального украинского народа, переживающего сегодня трудные времена междоусобиц и нестроений. Единственная причина всех напастей, которые ныне постигли человечество, — это грех. И потому мы, как православные христиане, должны показать пример борьбы со злом внутри себя, пример веры и преданности Богу, надежды и терпения в скорбях, любви и сострадания к ближним», — подытожил владыка.

В тему: У православных началась Светлая неделя.

 
 
Тэги: Пасха, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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