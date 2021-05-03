К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет

Главное: В Украине немного потеплеет. При этом ожидаются грозы.

Детали: К концу этой рабочей недели погода в Украине изменится. Синоптики поведали, чего ждать от небесной канцелярии в пятницу, 7 мая.

В Гидрометцентре обещают небольшое потепление: днем будет плюс 16-24, а ночью 7-10 тепла.

При этом на большей части территории страны ожидаются грозы. Сухо будет лишь в Крыму и юго-востоке.

В Киеве пойдут грозовые дожди. Днем ожидается 18-20 тепла, а ночью плюс 8-10.

Карта погоды:

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