Смертность от COVID-19 в Украине продолжает постепенно снижаться

Главное: За сутки в Украине выявили 5 094 случая коронавируса. Жертвами стали 160 человек.

Детали: Появились сводки по COVID-19 в Украине на воскресенье, 2 мая. Их приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что выявили 5 094 случая заразы. Среди заболевших – 219 детей и 81 медработника. Госпитализация понадобилась для 3 199 людей, а выздоровели 5 784 человека.

Проведено лишь 43 405 тестов: методом ПЦР – 21 609, методом ИФА – 3 878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 918.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской (344) областях.

Жертвами заразы стали 160 человек. За все время умерли уже 44 596 людей.

С начала пандемии заболели 2 083 180 людей, а выздоровели 1 676 265 человек.

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