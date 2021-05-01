Жертвами коронавируса в Украине стали еще три с половиной сотни людей

Главное: В Украине выявили еще 8 549 случаев COVID-19. Умер 351 человек.

Детали: COVID-19 в Украине продолжает массово убивать людей. Данные на субботу, 1 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 8 549 случаев заразы. Среди заболевших 374 ребенка и 145 медработников. Госпитализация понадобилась для 3 051 человека, а выздоровели 14 956 людей.

Проведено 83 336 тестов: методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (745) и Харьковской (730) областях, а также в Киеве (671).

Жертвами коронавируса стал еще 351 человек. С начала пандемии болезнь забрала уже 44 436 жизней.

За все время заболели 2 078 086 людей, а выздоровели 1 481 670 человек.

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