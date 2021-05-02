Установлена причина летальных исходов коронавируса

Главное: По итогам проведенных исследований, ученые установили причину летальных исходов коронавируса. Как оказалось, всему виной антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, но могут приводить к смерти.

Детали: Ученые Колумбийского университета провели исследование, в котором пришли к выводу, что к летальным исходам от коронавируса приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию, пишет MedicalXpress.

Ключевым моментом исследования ученых университета, а также хирургов Комплексного онкологического центра стало сравнение легких людей, умерших от Covid-19, с легкими пораженных другими видами коронавирусов, которые выжили.

Оказалось, что именно антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен заключается в том, что антитела продуцируются в таком количестве, которое вместо снижения уровня воспаления, наоборот, усиливает его.

Речь идет о клеточных молекулах цитокинах типа IL-1beta, количество которых при коронавирусном заболевании увеличивается в сотни раз. Благодаря исследованию начали создавать лекарства, подавляющие действие IL-1beta и уменьшающие воспаление. Ряд подобных препаратов уже испытывают на пациентах с диагнозом Covid-19.

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