В Минздраве обещают к концу года обеспечить вакциной каждого украинца. Правда, непонятно какой

Главное: В Минздраве анонсировали новый контракт на поставку вакцины от коронавируса. По словам главы ведомства Максима Степанова, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца года.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину. Об этом речь шла в эфире одного из телеканалов.

По его словам, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Какую именно вакцину от коронавируса решила приобрести Украина, глава министерства не рассказал.

«По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум 2 дня, а может раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации», — заявил Степанов.

Отметим, Украина уже заключила контракты на поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer, AstraZeneca, SinoVac и Novavax.

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