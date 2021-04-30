«Ударил девушку и мог присвоить рясу». Подробности о скандальном «священнике» в Киеве

Главное: В Киеве мужчина в рясе, который вчера разгуливал по Подолу, не только толкнул, но и ударил девушку. После этого на место происшествия вызвали наряд полиции.

Детали: Об этом сайту «Сегодня» сообщил спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

«Поступил вызов, что, якобы, этот мужчина ударил девушку. Приехала полиция, но в итоге на нарушителя никто не стал писать заявления. На него все же был составлен протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде», — сказал он.

По словам копа, информация о том, что нарушитель в рясе — это священник, не подтвердилась.

При этом на вопрос, где он взял рясу и крест — в полиции пока не смогли ответить. Не подтвердили принадлежность к духовенству и опрошенные представители Церквей и конфессий. По неофициальной информации, мужчину и ранее видели навеселе на Подоле.

Напомним, 23 апреля на Подоле был выглядевший выпившим мужчина в облачении священника. Прохожим он показывал неприличные жесты.

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