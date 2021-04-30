В Киеве возобновляется учебный процесс в обычном режиме

Главное: Со среды, 5 мая, столичные садики и школы возобновляют работу в обычном режиме. На лето учебный процесс продлевать не будут.

Детали: Киевские школы и детские сады со среды, 5 мая, возобновят очную работу. Об этом в ходе 30 апреля в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, детсадах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе», — сказал Кличко.

Помещения в учебных заведениях, по словам мэра, должны будут усиленно дезинфицировать и регулярно проветривать.

«Хочу отдельно обратиться к родителям. Будьте внимательны к здоровью своих детей. При первых симптомах заболевания — обращайтесь к семейному врачу. И объясняйте детям необходимость соблюдения простых, но таких важных правил. Потому что, как видим, вирус стал более агрессивным и к детям. Многие из них начали болеть в более тяжелой форме и с осложнениями», — сказал Кличко.

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