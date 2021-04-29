Европарламент озаботился защитой Украины от российской агрессии

Главное: Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию, в которой призвал в случае прямого вторжения России в Украину остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.

Детали: Европейский парламент 29 апреля принял резолюцию, предлагающую внедрение конкретных мер на случай прямого вторжения России в Украину. Как сообщает ТСН, соответствующее решение поддержали 569 евродепутатов (67 против 46 воздержались).

Европарламент призывает, в случае «если Россия не прекратит эскалацию конфликта на Юго-Востоке Украины»:

— отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT;

— остановить реализацию проекта «Северный поток-2»;

— запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в список приближенных к российской власти олигархов и их семей;

— ввести санкции против «Росатома» и других российских госкомпаний;

— остановить импорт российских нефти и газа в ЕС.

«Если такое наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны Российской Федерации, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой», — говорится в тексте документа.

Как сообщает «Украинская правда», в отдельном пункте евродепутаты подчеркивают, что на фоне угрожающего наращивания военного присутствия России «дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украины и предоставить ей оборонительное оружие», что соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону.

Европарламент призывает Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.

Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили ЕС разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.

Отдельно в резолюции упоминается ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. Депутаты призывают к его немедленному освобождению и напоминают российским властям и лично президенту Путину как главе российского государства, что «они несут полную ответственность за заботу о жизни Навального».

Депутаты подчеркивают, что все лица, причастные к судебному преследованию и жестокому обращению с Навальным, должны попасть под санкции в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека.

Еще одной темой для осуждения действий РФ евродепутатами стала ситуация вокруг взрывов на складах в Чехии в 2014 году. Парламент призвал Россию прекратить любую деятельность, направленную на дестабилизацию и угрозу государствам-членам ЕС.

Европарламент призвал государства-члены ЕС, следуя примеру дела Скрипаля, провести скоординированную высылку российских дипломатов из всех стран Евросоюза.

В завершение Европарламент призвал главу дипломатии ЕС и Совет Евросоюза разработать новый стратегический подход к отношениям ЕС с Россией, который бы демонстрировал солидарность с восточными партнерами ЕС, в том числе по вопросам безопасности и мирного разрешения конфликтов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение Европарламента. «Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины... Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии... Украина также приветствует призыв остановить строительство „Северного потока-2“, проекты Росатома в Европе», — написал он на своей странице в Twitter, призвав Россию прекратить незаконную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и приветствовал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

Отметим, что резолюция не обязательна к исполнению, но является рекомендацией для стран-членов Евросоюза.

В тему: По словам советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, в конце июля нынешнего года Россия вернет свои войска к украинской границе.

Напомним: 6 апреля 2021 года российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире местного телевидения заявил о возможности применении ядерного оружия на Донбассе.