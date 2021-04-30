В Одессе школьница заморила себя голодом до смерти

Главное: В ночь на четверг, 29 апреля, в Одесской городской больнице № 3 умерла 13-летняя девочка. По предварительной информации, юная одесситка заморила себя голодом.

Детали: В Одессе в ночь на 29 апреля в реанимации городской больницы № 3 скончалась 13-летняя девочка. Данную информацию «Таймеру» подтвердили в пресс-службе горсовета.



В ведомстве отказались сообщить подробности случившегося, так как не имеют права разглашать данные, составляющие медицинскую тайну.

Однако, по информации издания, причиной смерти юной пациентки стала нервная анорексия — расстройство поведения, проявляющееся в отказе получать достаточное питание из-за желания похудеть или боязни поправиться.



Анорексия относится к опасным заболеваниям, смертность при котором может достигать 10%. Непосредственно смерть часто наступает в результате нарушения работы сердца из-за недостатка калия в организме.



Специалисты рекомендуют не недооценивать опасность данного заболевания и не затягивать с обращением к специалистам.

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