Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского о производстве украинской вакцины от коронавирусной инфекции не выдерживает никакой критики, поскольку даже во Франции и Италии свою вакцину не производят. Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил политолог Михаил Погребинский.

«Франция — выдающаяся страна с крупнейшими специалистами в области вирусологии — до сих пор так и не разработала собственную вакцину. В Италии такая же ситуация. Индия, которая является одним из крупнейших разработчиков лекарств в мире, производит чужую вакцину, своей не разработала», — объяснил эксперт.

Поэтому, считает Погребинский, заявление Владимира Зеленского о производстве украинской вакцины иначе, как «детским лепетом», назвать нельзя.

«Это демонстрация того, что президент и его окружение очень далеки от понимания вопроса. Полученная в мизерных количествах вакцина Pfizer не то, что не решает проблему, а даже не начинает ее решать. В Украине проблема с вакцинацией совершенно не решена», — отметил политолог.

Также гость программы напомнил, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в свое время договорился с Владимиром Путиным о предоставлении и производстве на территории Украины вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Никакие 100 миллионов гривен не помогут создать свою вакцину. Власти предлагали выпускать российскую вакцину в Харькове, но американка Кристина Квин (временная поверенная в делах США в Украине. — Ред.) запретила, и мы этого не делаем. Хотя уже сейчас могли бы ее выпускать, а потом еще и продавать. И Johnson & Johnson, и AstraZeneca, и Pfizer, и „Спутник V“ — это всё хорошие вакцины. Если есть возможность, вакцинируйтесь любой из них. Это гораздо лучше, чем если вы не будете вакцинироваться вообще», — резюмировал Михаил Погребинский.