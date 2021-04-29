Украинцев предупреждают о возможной российской диверсии на Пасху

Главное: Каждый год на Пасху в Украине усиливается российская пропаганда, информационные вбросы, фейки, а также увеличивается вероятность диверсий.
Детали: Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными на Пасху. В этот период усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В заявлении говорится, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина.
«Ведь ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — говорится в заявлении СБУ.
СБУ призывает обращаться на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482. На нее нужно звонить в случае, если:
— есть информация о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
— граждане заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
— граждане увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
— граждане обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
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