Украинцев предупреждают о возможной российской диверсии на Пасху

Главное: Каждый год на Пасху в Украине усиливается российская пропаганда, информационные вбросы, фейки, а также увеличивается вероятность диверсий.

Детали: Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными на Пасху. В этот период усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В заявлении говорится, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина.

«Ведь ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — говорится в заявлении СБУ.

СБУ призывает обращаться на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482. На нее нужно звонить в случае, если:

— есть информация о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

— граждане заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

— граждане увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

— граждане обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

В тему: В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху.