Депутаты назначили нового министра энергетики

Главное: Народные депутаты Украины одобрили назначение Германа Галущенко новым министром энергетики. «За» проголосовали 305 нардепов.

Детали: Парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко, сообщает «РБК-Украина».

За назначение проголосовали 305 нардепов. Новоизбранный министр принес присягу с трибуны парламента.

Назначение уже поприветствовал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

«Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде», — отметил Шмыгаль.

Галущенко работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом — в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в «Энергоатоме», где был исполнительным директором по правовому обеспечению. Вернулся на работу в «Энергоатом» в мае 2020 года на пост вице-президента.

С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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